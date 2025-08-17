By Dheeraj Pal
बुध प्रदोष व्रत पर करें ये उपाय, शिवजी दिलाएंगे जीवन में तरक्की!
बुध प्रदोष व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है।
बुध प्रदोष व्रत
बुध प्रदोष व्रत 20 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान शिव की पूजा को समर्पित एक तिथि मानी जाती है।
कब है बुध प्रदोष व्रत
बुध प्रदोष का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन कुछ उपाय करना शुभ फल देने वाला माना जाता है।
विशेष महत्व
बुध प्रदोष के दिन जो लोग व्रत करते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो उन्हें शिव जी की कृपा बरसती है।
क्या करें
इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करें और किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें।
महिलाएं करें ये काम
ऐसा करने से आपके परिवार में खुशहाली बनी रहती है और आप सदैव सौभाग्यवती रहती हैं।
खुशहाली
बुध प्रदोष के दिन बुध के मंत्र ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः का 9000 जप करें।
मंत्र जाप
बुध प्रदोष के दिन बुध के रत्न पन्ना को धारण करना सबसे शुभ होता है। इससे नाम और शौहरत मिलती है और कुंडली से बुध ग्रह के सभी अशुभ प्रभाव दूर होते हैं।
ये रत्न करें धारण
बुध प्रदोष की तिथि पर तुलसी की सेवा करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके शिवजी के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है।
तुलसी की सेवा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
