By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
जिंदगी में बड़ा करने के लिए फॉलो करें स्वामी विवेकानंद के ये 10 विचार
कभी भी लक्ष्य को निर्धारित किए बिना काम नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना लक्ष्य के मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा करके आप समय की बर्बादी करेंगे।
लक्ष्य
एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और सबकुछ भूल जाओ।
आत्मा से एक ही कार्य
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते।
लक्ष्य प्राप्ति तक विश्राम नहीं
अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं और यदि आप हारते हैं तो मार्गदर्शन कर सकते हैं।
जोखिम
सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखें।
अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहें
जो तुम सोचते हो, वो तुम बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो ताकतवर हो जाओगे।
सोच
एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी पर जियो।
विचार
जब तक आप खुद पर गर्व महसूस नहीं करते, दुनिया आपकी परवाह नहीं करेगी।
गर्व
हर महान काम पहले असंभव लगता है।
महान कार्य
डरो मत। अगर तुम डरते हो, तो तुम्हारा अंत निश्चित है।
डर
गंभीर की वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, 10 तस्वीरें
Click Here