By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 14, 2025
पूजा-पाठ में गलती से ना करें इन फूलों का इस्तेमाल, मिलता है अशुभ परिणाम
हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग काफी विधि-विधान से देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने से भगवान सभी मनोकामना पूरी करते हैं।
पूजा-पाठ
भगवान की पूजा में फूल जरूर चढ़ाया जाता है। लेकिन कई ऐसे फूल भी हैं, जिन्हें पूजा में उपयोग नहीं किया जाता है।
इन फूलों का ना करें उपयोग
ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण की पूजा में कभी भी अगस्त्य के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
भगवान विष्णु की पूजा
माधवी और लोध के फूलों का उपयोग भी भगवान नारायण की पूजा में निषेध है। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं।
माधवी और लोध के फूल
हिंदू धर्म मे भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। शास्त्रों में भगवान भलेनाथ को देवों का देव बताया गया है।
भगवान शिव की पूजा
भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी या केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों के उपयोग से शिव क्रोधित होते हैं।
केतकी के फूल
माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी हैं। मां पार्वती की पूजा कभी भी मदार के फूलों से नहीं करनी चाहिए। इससे माता रुष्ट होती हैं।
माता पार्वती की पूजा
भगवान राम की पूजा करते हुए कभी भी कनेर के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है।
भगवान राम की पूजा
धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सूर्य देव को कभी भी पूजा-पाठ में बेलपत्र या बिल्व पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे सूर्य देव नाराज होते हैं।
सूर्य देव की पूजा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
