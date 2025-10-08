By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED October 08, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
रोहित शर्मा की कप्तानी के 5 दाग जिसे भूलना चाहेंगे हिटमैन
रोहित शर्मा को हाल ही में वनडे की कप्तानी से निकाला गया है। उन्होंने टेस्ट और टी-20 से पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी थी।
रोहित शर्मा की कप्तानी गई
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान भारत को कई बड़ी उपलब्धियां दिलाई हैं। उन्होंने साल 2024 में टी-20 विश्व कप जिताने के अलावा भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी दिलाया।
भारत को जिताए ये खिताब
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने भारत को दो बार एशिया कप का खिताब भी जिताया। उन्होंने भारत को साल 2018 और 2023 में एशिया कप में चैंपियन बनाया।
दो बार जिताया एशिया कप
Pic Credit: Social Media
इतनी उपलब्धियों के बाद भी रोहित शर्मा की कप्तानी में कुछ दाग ऐसे लग गए जिसे हिटमैन हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे। ये कौन से 5 दाग ऐसे हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
रोहित शर्मा के करियर के 5 दाग
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे WTC फाइनल में टीम इंडिया को रोहित की कप्तानी में 209 रन से हार का सामना करना पड़ा। दोनों पारी में वह केवल 58 रन ही बना पाए और एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका गंवा दिया।
2023 WTC में हार
Pic Credit: Social Media
बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय सरजमीं पर सबसे ज्यादा मैच हारे हैं। रोहित शर्मा ने घर में 5 टेस्ट मैचों में हार झेली है। इसमें न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हारें शामिल हैं।
घर में सबसे ज्यादा टेस्ट हारे
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतीय टीम कभी भी किसी भी टीम से घर पर क्लीन स्वीप नहीं हुई थी। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 3-0 से हराया था।
घर में पहली बार क्लीन स्वीप
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। यह मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम इस मैच में मात्र 117 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने इसे 11 ओवर में चेज कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 234 गेंद शेष रहते ये जीत हासिल की थी जो भारत की सबसे बड़ी हार थी।
भारत को मिली सबसे बड़ी हार
Video Credit: Social Media
साल 2024 वह कैलेंडर ईयर था जिसमें रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। इस कैलेंडर ईयर में भारतीय टीम ने श्रीलंका से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली थी, जिसे श्रीलंका ने 2-0 से जीत लिया था।
पूरे कैलेंडर ईयर में एक भी जीत नहीं
Pic Credit: Social Media
ये हैं टीम इंडिया के नए सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा की वाइफ