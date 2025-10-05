By Mohit
PUBLISHED Oct 5, 2025

 Tech

10 हजार की रेंज में 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स

फेस्टिव सीजन में नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और बजट 10 हजार के आस-पास है तो हम आपको कुछ बेहतरीन विकल्प की जानकारी दे रहे हैं।

कर रहे प्लान?

आप इस स्मार्टफोन को 9,998 रुपये कीमत पर खरीद सकते हैं। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 50MP सोनी कैमरा मिलेगा।

iQOO Z10 Lite 5G

Photo: iQOO

iQOO Z10 Lite 5G में 6300mAh बैटरी दी गई है। यह फोन IP64 रेटिंग ऑफर करता है।

बैटरी

Photo: iQOO

स्नैपड्रेगन 4S जेन 2 चिपसेट से लैस है। स्मार्टफोन का 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वेरिएंट ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर 8,999 रुपये में मिल रहा है।

Redmi A4 5G

Photo: Xiaomi

शाओमी के इस स्मार्टफोन में रियर में 50MP डुअल कैमरा मिलेगा। वहीं 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है।

50MP डुअल

Photo: Xiaomi

सैमसंग के इस हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया है। ये 7,999 रु की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। फोन में 50MP प्राइमरी और 8MP फ्रंट कैमरा है।

Galaxy M06 5G

Photo: Samsung

Galaxy M06 5G में 5,000mAh बैटरी है जो कि 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वहीं 6.7 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है।

बैटरी और डिस्प्ले

Photo: Samsung

देसी ब्रैंड लावा का ये फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 प्रोसेसर के साथ आता है। डिस्काउंट के बाद ये 9,999 रु में मिल रहा है।

Lava Storm Play 5G

Photo: Lava

Lava Storm Play 5G में प्राइमरी कैमरा 50MP का है तो वहीं 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है।

कैमरा और डिस्प्ले

Photo: Lava

ये स्मार्टफोन आपको 9 हजार रुपये से कम कीमत में मिल जाएगा। फोन में 5160mAh बैटरी और प्राइमरी कैमरा 50MP का है। वहीं 6.88 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है।

Poco M7 5G

Video: Fauxles/Pexels

