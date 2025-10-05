By Mohit
PUBLISHED Oct 5, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
10 हजार की रेंज में 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स
फेस्टिव
सीजन में नया
स्मार्टफोन
खरीदने की
प्लानिंग
कर रहे हैं और
बजट
10 हजार के आस-पास है तो हम आपको कुछ बेहतरीन विकल्प की जानकारी दे रहे हैं।
कर रहे प्लान?
आप इस
स्मार्टफोन
को
9,998 रुपये कीमत पर खरीद सकते
हैं
। इसमें
मीडियाटेक
डाइमेंसिटी
6300
चिपसेट
और 50MP
सोनी
कैमरा मिलेगा।
iQOO
Z10
Lite
5G
Photo:
iQOO
iQOO
Z10 Lite 5G
में
6300
mAh
बैटरी
दी गई है। यह फोन
IP64
रेटिंग
ऑफर
करता है।
बैटरी
Photo:
iQOO
स्नैपड्रेगन
4
S
जेन
2
चिपसेट
से लैस है।
स्मार्टफोन
का 4
GB
रैम + 64
GB
स्टोरेज
वेरिएंट
ई-कॉमर्स वेबसाइट
अमेजन
पर
8,999
रुपये में मिल रहा है।
Redmi A4 5G
Photo: Xiaomi
शाओमी
के इस
स्मार्टफोन
में
रियर
में 50
MP
डुअल
कैमरा मिलेगा। वहीं 18
W
फास्ट
चार्जिंग
सपोर्ट
भी है।
50
MP
डुअल
Photo: Xiaomi
सैमसंग
के इस हैंडसेट में
मीडियाटेक
डाइमेंसिटी
6300
प्रोसेसर
दिया गया है। ये 7,999 रु की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। फोन
में
50
MP
प्राइमरी
और 8
MP
फ्रंट
कैमरा है।
Galaxy M06 5G
Photo: Samsung
Galaxy M06 5G
में 5,000
mAh
बैटरी
है जो कि
25
W
फास्ट
चार्जिंग
सपोर्ट
के साथ आती है। वहीं 6.7 इंच का
एचडी
प्लस
एलसीडी
डिस्प्ले है।
बैटरी और डिस्प्ले
Photo: Samsung
देसी
ब्रैंड
लावा का ये फोन
मीडियाटेक
डाइमेंसिटी
7060
प्रोसेसर
के साथ आता है। डिस्काउंट के बाद ये 9,999
रु
में मिल रहा है।
Lava Storm Play 5G
Photo: Lava
Lava Storm Play 5G
में
प्राइमरी
कैमरा 50
MP
का है तो वहीं 6.75 इंच का
एचडी
प्लस
एलसीडी
डिस्प्ले दी गई है।
कैमरा और डिस्प्ले
Photo: Lava
ये
स्मार्टफोन
आपको 9 हजार रुपये से कम कीमत में मिल जाएगा। फोन में 5160
mAh
बैटरी
और
प्राइमरी
कैमरा
50MP
का है। वहीं 6.88 इंच का
एचडी
प्लस
डिस्प्ले दी गई है।
Poco M7 5G
Video:
Fauxles
/
Pexels
रियलमी
15
x
स्मार्टफोन
में 7000
mAh
बैटरी
Click Here