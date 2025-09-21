By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 21, 2025
दुनिया में सबसे पहले किस देश में ट्रेन से सफर की शुरुआत हुई थी?
दुनिया की एक बड़ी आबादी यातायात के लिए ट्रेन पर निर्भर है। ट्रेन से यात्रा करना काफी सुरक्षित और किफायती होता है।
ट्रेन से यात्रा
ट्रेन की खोज ने इंसान के जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि ट्रेन से सफर की शुरुआत कब और कहां से हुई?
ट्रेन की खोज
बता दें कि ट्रेन की बोगियों को खींचने के लिए भाप के इंजन लगाए जाते थे। सबसे पहला भाप का इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में बनाया था, लेकिन यह ट्रेन नहीं खींच सकता था।
भाप इंजन
1824 में इंजीनियर रिचर्ड ट्रवेथिक को ट्रेन खींचने वाला सबसे पहला भाप का इंजन चलाने में सफलता मिला था।
ट्रेन खींचने वाला इंजन
अब इसके बाद सितंबर 1825 में रिचर्ड के भाप इंजन से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया जिनमें 600 यात्री सवार थे।
1825 में पहली यात्रा
बता दें कि दुनिया की पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था।
14 मील प्रति घंटे का सफर
लंदन में पहली ट्रेन यात्रा सफल होने के बाद कई देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए।
इंजन और डिब्बे
बता दें कि भारत में पहला रेल लाइन मुंबई से ठाणे तक बिछाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन बोरीबंदर से शुरू हुई।
मुंबई से ठाणे रेल लाइन
रेलवे के दस्तावेज के अनुसार, जब भारत में मुंबई और ठाणे के बी पहली बार ट्रेन चली, तो दिन सार्वजनिक अवकाश था। हालांकि, इस ट्रेन को चलाने के लिए भाप इंजन ब्रिटेन से मंगवाए गए थे।
भारत में पहली ट्रेन
भारत में भाप इंजन बनाने का काम 1856 में शुरू हुआ। उसके बाद से ही भारत में रेलवे का खूब विकास हुआ और यह देश के लिए लाइफलाइन बन गई है।
भारत में रेलवे
