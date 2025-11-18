By Mohit
पूर्व साउथ अफ्रीकी प्लेयर की मंगेतर
साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज हर्शल गिब्स की मंगेतर डाना नेमथ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
डाना और गिब्स लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। गिब्स अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाना संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
तस्वीरें शेयर
डाना संग उनका लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है। डाना लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं।
लव बॉन्ड
डाना नेमथ पेशे से मॉडल हैं। ये कपल साल 2023 में सगाई कर चुका है।
2023 में सगाई
गिब्स की मंगेतर फैशन और ग्लैमर के ममले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली डाना पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। फिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही।
बेमिसाल लुक्स
गिब्स और डाना को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वर्ल्ड की अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
घूमने के शौकीन
आपको बता दें कि गिब्स का पहली वाइफ से तलाक हो गया था जिसके बाद से ही वे डाना संग रिश्ते में हैं।
तलाक के बाद ही
गिब्स पर वाइफ से मारपीट करने के आरोप लगे थे। गिब्स ने 2007 में टेनिली पोवाई से शादी की थी।
2007 में की थी शादी
