By Mohit
PUBLISHED Nov 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

पूर्व साउथ अफ्रीकी प्लेयर की मंगेतर

साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज हर्शल गिब्स की मंगेतर डाना नेमथ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

डाना और गिब्स लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। गिब्स अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाना संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

डाना संग उनका लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है। डाना लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं।

लव बॉन्ड

Source: Insta

डाना नेमथ पेशे से मॉडल हैं। ये कपल साल 2023 में सगाई कर चुका है।

2023 में सगाई

Source: Insta

गिब्स की मंगेतर फैशन और ग्लैमर के ममले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली डाना पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। फिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही।

बेमिसाल लुक्स

Source: Insta

गिब्स और डाना को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वर्ल्ड की अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

घूमने के शौकीन

Source: Insta

आपको बता दें कि गिब्स का पहली वाइफ से तलाक हो गया था जिसके बाद से ही वे डाना संग रिश्ते में हैं।

तलाक के बाद ही

Source: Insta

गिब्स पर वाइफ से मारपीट करने के आरोप लगे थे। गिब्स ने 2007 में टेनिली पोवाई से शादी की थी।

2007 में की थी शादी

Source: Insta

SA के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक वाले 8 बल्लेबाज

 Click Here