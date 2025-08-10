By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 10, 2025
फेंगशुई: घर में रखें ये 3 चीजें, खूब होगी आर्थिक तरक्की!
फेंगशुई चीनी वास्तु शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फेंगशुई में कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें घर में रखने से वास्तु दोष दूर होने के साथ सुख-समृद्धि आती है।
चीनी वास्तु शास्त्र
साथ ही इन चीजों को घर में रखने से शुभ फल मिलता है और धीरे-धीरे नौकरी और बिजनेस में तरक्की हो सकती है।
शुभ फल
ऐसे में आज हम जानेंगे कि वो कौन सी 5 चीजें हैं, जिन्हें फेंगशुई के अनुसार घर में रखना शुभ फलदायी साबित हो सकता है।
शुभ फलदायी
चीनी फेंगशुई में फेंगशुई कछुआ को घर में रखने का काफी महत्व होता है। यह बेहद शुभ माना गया है।
घर में कछुआ रखें
अपने लिविंग रूम में धातु के कछुआ को पानी से भरे हुए कटोरे में रखने से जिंदगी में तरक्की के राह खुलते हैं। इससे उम्र भी बढ़ती है।
लिविंग रूम में रखें
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो आप अपने कमरे या ड्रॉइंग रूम में डॉल्फिन की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं।
डॉल्फिन
आप चाहें तो मछली के जोड़ों को भी घर में रख सकते हैं या फिर लटका सकते हैं। ये दोनों ही चीजें घर में खुशहाली, तरक्की और शांति बनाए रखती हैं।
मछली के जोड़े
अधिकतर लोग अपने घर या ऑफिस के डेस्क पर बैम्बू प्लांट रखना पसंद करते हैं। यह देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है।
बैम्बू प्लांट
यदि आप बैम्बू प्लांट खरीद कर लाए हैं तो इसे घर के दक्षिण-पूर्ण हिस्से में रख सकते हैं। इसे खूब तरक्की होती है।
दक्षिण-पूर्व हिस्सा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
