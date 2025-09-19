By Dheeraj Pal
फेंगशुई: घर में बैंबू का पौधा रखने से क्या होता है?
फेंगशुई के अनुसार घर में बैंबू यानि बांस प्लांट लगाना बेहद शुभ होता है।
मान्यता है कि बैंबू-ट्री लगाने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है और परिवार के सभी सदस्यों का सौभाग्य बढ़ता है।
घर में बैंबू प्लांट लगाना बेहद शुभ और लकी माना गया है, लेकिन सही जगह पर बैंबू प्लांट रखने से गुड लक में कई गुना वृद्धि हो जाती है।
साथ ही व्यक्ति को धन, वैभव और सुख-सौभाग्य की कमी नहीं रहती है।
फेंगशुई के मुताबिक, बांस का पौधा घर के पूर्व या दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है।
माना जाता है कि बांस का पौधा पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, और लकड़ी जैसे पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है।
फेंगशुई के अनुसार, घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप डाइनिंग टेबल के सेंटर पर भी छोटा बैंबू प्लांट रख सकते हैं। इससे घर में शांति बनी रहती है।
प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए आप बेडरूम की दाएं टेबल पर बैंबू प्लांट रख सकते हैं। इससे साथी संग रिश्ते में प्यार और मिठास बरकरार रहेगी।
फेंगशुई के अनुसार, किचन में बैंबू प्लांट रखने से घर में धन और वैभव बढ़ता है। आप किचन कैबिनेट के ऊपर या आस-पास मौजूद टेबल पर बैंबू प्लांट रख सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
