फेंगशुई टिप्स: जापानी बिल्ली को सौभाग्यशाली क्यों माना जाता है?
फेंगशुई में जापानी बिल्ली, जिसे मानेकी नेको कहते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। बता दें कि फेंगशुई में इसे बहुत शुभ माना जाता है।
जापानी बिल्ली
मानेकी नेको एक जापानी बिल्ली की मूर्ति है, जिसका एक हाथ हिलता रहता है। इसे मनी कैट भी कहते हैं, जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करती है।
मानेकी नेको: लकी कैट
जापानी मान्यता के अनुसार, धन के देवता बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। एक बिल्ली ने उन्हें हाथ हिलाकर बुलाया, जिससे उनकी जान बची। इसके बाद बिल्ली के मालिक को धन का आशीर्वाद मिला।
रोचक कहानी
बिल्ली की मृत्यु के बाद, मालिक ने उसकी याद में मानेकी नेको मूर्ति बनाई। तब से यह सौभाग्य और संकटों से बचाव का प्रतीक बन गई।
मानेकी नेको का इतिहास
फेंगशुई में मानेकी नेको अलग-अलग रंगों में आती है। जैसे, सुनहरी बिल्ली धन, लाल प्यार और काली सुरक्षा लाती है।
रंग के अनुसार फायदे
सुनहरी मानेकी नेको आर्थिक तरक्की लाती है, जबकि नीली बिल्ली धन के प्रवाह को बढ़ाती है। इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।
सुनहरी और नीली बिल्ली
हरी बिल्ली को उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से सौभाग्य और पढ़ाई में मदद मिलती है। लाल बिल्ली दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखने से दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ता है।
हरी और लाल बिल्ली
काली मानेकी नेको शत्रुओं और नकारात्मकता से बचाती है। केलिको (तीन रंग वाली) बिल्ली सबसे भाग्यशाली मानी जाती है, जो धन और समृद्धि लाती है।
काली और केलिको बिल्ली
मानेकी नेको को घर या दुकान के मुख्य द्वार के पास या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। इसे साफ और सम्मानजनक स्थान पर रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।
सही दिशा और स्थान
मानेकी नेको जापानी बिल्ली सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। सही रंग और दिशा में रखकर इसका लाभ उठाएं और अपने घर में सकारात्मकता लाएं।
सौभाग्य का द्वार खोलें
