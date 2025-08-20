By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 19, 2025
घर में रखें फेंगशुई का ये खास पौधा, कई परेशानियों से मिलेगा छुटकारा
फेंगशुई में पौधे सकारात्मक ऊर्जा (ची) को बढ़ाते हैं और घर में समृद्धि, शांति और सौभाग्य लाते हैं। एक खास पौधा आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है।
फेंगशुई पौधे
फेंगशुई में मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के दक्षिण-पूर्व कोने (धन क्षेत्र) में रखें।
मनी प्लांट लाएगा धन
मनी प्लांट नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और परिवार में सुख-शांति लाता है।
मनी प्लांट के लाभ
मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा में या लिविंग रूम में रखें। इसे कभी भी उत्तर-पूर्व (आध्यात्मिक क्षेत्र) में ना रखें।
कहां रखें मनी प्लांट?
मनी प्लांट को नियमित पानी दें, लेकिन जलभराव से बचें। इसे अप्रत्यक्ष धूप में रखें और पत्तियों को साफ रखें।
मनी प्लांट की देखभाल
बांस का पौधा (लकी बैम्बू), जेड प्लांट और पीस लिली भी फेंगशुई में शुभ माने जाते हैं। ये सौभाग्य और शांति लाते हैं।
अन्य फेंगशुई पौधे
लकी बैम्बू को पूर्व दिशा में रखने से स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ती है। 3 डंडियों वाला बैम्बू सबसे शुभ होता है।
लकी बैम्बू का महत्व
फेंगशुई पौधे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर तनाव, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक कलह को कम करते हैं।
परेशानियों से मुक्ति
मुरझाए या सूखे पौधों को तुरंत हटाएं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। गमले को साफ और व्यवस्थित रखें।
इन बातों का रखें ध्यान
फेंगशुई पौधे जैसे मनी प्लांट और लकी बैम्बू घर में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। इन्हें सही दिशा में रखकर जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाएं।
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
