Feng Shui Tips: घर में विंड चाइम लगाने से क्या होता है?
फेंगशुई एक प्राचीन चीनी कला है, जो घर में ऊर्जा (ची) को संतुलित करती है। विंड चाइम इस संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
फेंगशुई
घर में विंड चाइम लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आइए जानते हैं इसके महत्व, फायदे और सही नियम।
विंड चाइम का जादू
फेंगशुई में विंड चाइम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसकी मधुर ध्वनि शांति लाती है।
विंड चाइम का महत्व
विंड चाइम तनाव कम करती है, धन-समृद्धि लाती है और घर में सकारात्मक माहौल बनाती है। यह परिवार में एकता बढ़ाती है।
विंड चाइम के फायदे
धातु की विंड चाइम पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाएं। यह करियर और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इसके लिए 6 या 7 रॉड वाली चुनें।
धातु विंड चाइम
बांस की विंड चाइम पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं। यह स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करती है। इसके लिए 3 या 4 रॉड वाली उपयुक्त है।
लकड़ी और बांस की विंड चाइम
विंड चाइम को हवादार जगह, जैसे खिड़की, दरवाजे या बरामदे में लगाएं। बेडरूम में लगाने से बचें, क्योंकि यह नींद में बाधा डाल सकती है।
कहां लगाएं विंड चाइम?
फेंगशुई में रॉड की संख्या मायने रखती है। 5 रॉड वाली विंड चाइम पांच तत्वों को संतुलित करती है, जबकि 6-7 रॉड समृद्धि लाती हैं।
रॉड की संख्या
फेंगशुई के अलावा विंड चाइम को वास्तु शास्त्र से भी जोड़ा जाता है। इसे प्रवेश द्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है।
वास्तु शास्त्र में विंड चाइम
विंड चाइम सही दिशा और नियमों से लगाने पर सुख, शांति और समृद्धि लाती है। फेंगशुई के अनुसार, विंड चाइम लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
सकारात्मकता का प्रतीक
