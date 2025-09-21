By Mohit
सबसे कम मैच में 100 T20I विकेट लेने वाले
सबसे
कम
मैच
में
100
T20
इंटरनेशनल
विकेट
चटकाने वाले
बॉलर
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
कौन-कौन?
अफगानिस्तान
के
स्पिनर
राशिद
खान
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं।
राशिद
ने 53 टी-20 मैच खेलकर 100
विकेट
हासिल किए थे।
राशिद
खान
Photo: ICC/FB
नेपाल के गेंदबाज संदीप
लमिछाने
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
लमिछाने
ने 54 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 100
विकेट
पूरे किए थे।
संदीप
लमिछाने
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के
ऑलराउंडर
वानिंदु
हसरंगा
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
हसरंगा
ने 63 टी-20 मैच में 100
विकेट
अपने नाम किए हैं।
वानिंदु
हरसंगा
Photo: ICC/FB
लिस्ट
में चौथे स्थान पर भारतीय तेज गेंदबाज
अर्शदीप
सिंह हैं जिन्होंने 64 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 100
विकेट
चटकाए।
अर्शदीप
सिंह
Photo: ICC/FB
यही नहीं
अर्शदीप
टी-20 इंटरनेशनल में 100
विकेट
चटकाने वाले भारत के पहले गेंदबाज भी हैं।
भारत के पहले
Photo: Arshdeep/FB
बहरीन
के गेंदबाज
रिजवान
बट्ट
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
रिजवान
ने 66 टी-20 मैच में 100
विकेट
चटकाए।
रिजवान
बट्ट
Photo:
Malaysia Cricket
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज
हारिस
रऊफ
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
रऊफ
ने 71 टी-20 मैच खेलकर 100
विकेट
हासिल किए थे।
हारिस
रऊफ
Photo: ICC/FB
हांगकांग
के एहसान खान ने 71 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 100
विकेट
चटकाए थे।
एहसान खान
Photo: Malaysian Cricket Association
ODI
में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय
