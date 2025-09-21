By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे कम मैच में 100 T20I विकेट लेने वाले

सबसे कम मैच में 100 T20 इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाले बॉलर कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

कौन-कौन?

अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। राशिद ने 53 टी-20 मैच खेलकर 100 विकेट हासिल किए थे।

राशिद खान

Photo: ICC/FB

नेपाल के गेंदबाज संदीप लमिछाने लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। लमिछाने ने 54 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 100 विकेट पूरे किए थे।

संदीप लमिछाने

Photo: ICC/FB

श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। हसरंगा ने 63 टी-20 मैच में 100 विकेट अपने नाम किए हैं।

वानिंदु हरसंगा

Photo: ICC/FB

लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं जिन्होंने 64 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 100 विकेट चटकाए।

अर्शदीप सिंह

Photo: ICC/FB

यही नहीं अर्शदीप टी-20 इंटरनेशनल में 100 विकेट चटकाने वाले भारत के पहले गेंदबाज भी हैं।

भारत के पहले

Photo: Arshdeep/FB

बहरीन के गेंदबाज रिजवान बट्ट लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। रिजवान ने 66 टी-20 मैच में 100 विकेट चटकाए।

रिजवान बट्ट

Photo: Malaysia Cricket

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। रऊफ ने 71 टी-20 मैच खेलकर 100 विकेट हासिल किए थे।

हारिस रऊफ

Photo: ICC/FB

हांगकांग के एहसान खान ने 71 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 100 विकेट चटकाए थे।

एहसान खान

Photo: Malaysian Cricket Association

ODI में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय

 Click Here