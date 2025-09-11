By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टी-20I का सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ इतनी गेंदों में

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अपनी विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है।

टी-20 इंटरनेशनल 

इसमें बल्लेबाज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तेज गति से रन बनाए। बल्लेबाज ऐसा करते भी हैं। वे काफी तीव्र गति से चौके छक्के लगाते हैं।

तेज गति से बल्लेबाजी

आज हम आपको बताएंगे कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक कितनी गेंदों में आया था और इसे किसने लगाया है। 

सबसे तेज अर्धशतक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड नेपाल के एक बल्लेबाज के पास है।

नेपाल के क्रिकेटर के नाम 

इस बल्लेबाज का नाम दीपेंद्र सिंह ऐरी है।

दीपेंद्र सिंह ऐरी

Pic Credit: Social Media

ऐरी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ना असंभव है।

उनका रिकॉर्ड तोड़ना असंभव

Pic Credit: Social Media

ऐरी ने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में ही अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया था।

9 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

Pic Credit: Social Media

ऐरी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन है। कोई भी बल्लेबाज ऐरी के इस रिकॉर्ड की सिर्फ बराबरी कर सकता है।

सिर्फ हो सकती है बराबरी

Pic Credit: Social Media

उस दिन ऐरी ने नौ गेंदों में कुछ इस तरह बैटिंग की थी। पहले 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। उसके बाद एक डबल और अगली दो गेंदों में 2 छक्के। ऐरी का स्कोर कुछ इस तरह था- 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 6, 6.

8 छक्के और एक डबल से हुई फिफ्टी

Pic Credit: Social Media

कप्तान सूर्या की वाइफ संग 10 सुपर रोमांटिक तस्वीरें, देखकर कहेंगे जोड़ी हो तो ऐसी

 Click Here