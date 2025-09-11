By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 11, 2025
Sports
टी-20I का सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ इतनी गेंदों में
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अपनी विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है।
टी-20 इंटरनेशनल
इसमें बल्लेबाज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तेज गति से रन बनाए। बल्लेबाज ऐसा करते भी हैं। वे काफी तीव्र गति से चौके छक्के लगाते हैं।
तेज गति से बल्लेबाजी
आज हम आपको बताएंगे कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक कितनी गेंदों में आया था और इसे किसने लगाया है।
सबसे तेज अर्धशतक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड नेपाल के एक बल्लेबाज के पास है।
नेपाल के क्रिकेटर के नाम
इस बल्लेबाज का नाम दीपेंद्र सिंह ऐरी है।
दीपेंद्र सिंह ऐरी
ऐरी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ना असंभव है।
उनका रिकॉर्ड तोड़ना असंभव
ऐरी ने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में ही अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया था।
9 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
ऐरी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन है। कोई भी बल्लेबाज ऐरी के इस रिकॉर्ड की सिर्फ बराबरी कर सकता है।
सिर्फ हो सकती है बराबरी
उस दिन ऐरी ने नौ गेंदों में कुछ इस तरह बैटिंग की थी। पहले 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। उसके बाद एक डबल और अगली दो गेंदों में 2 छक्के। ऐरी का स्कोर कुछ इस तरह था- 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 6, 6.
8 छक्के और एक डबल से हुई फिफ्टी
