भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन वाले प्लेयर
भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। गावस्कर ने 3000 रन बनाने के लिए 69 पारी खेली।
सुनील गावस्कर
Photo: ICC/FB
युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जायसवाल ने 71 पारियो में 3000 रन पूरे किए हैं।
यशस्वी जायसवाल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 74 पारी में 3000 रन का आंकड़ा छू लिया था। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
टेस्ट और वनडे फार्मैट के कप्तान शुभम गिल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गिल ने 77 पारी में 3000 रन पूरे किए हैं।
शुभमन गिल
Photo: ICC/FB
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने 78 पारी में 3000 रन अपने नाम किए थे। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
पूर्व खिलाड़ी पॉली उम्रीगर लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 79 पारी में कुल 3000 रन पूरे कर लिए थे।
पॉली उम्रीगर
Photo: ICC/FB
'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली ने 80 पारी में बल्लेबाजी कर 3000 रन पूरे किए थे। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
