T20I में सबसे तेज 100 छक्के वाले प्लेयर
क्रिकेट के T20 फार्मैट को दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य फार्मैट के मुकाबले इसमें खिलाड़ी बाउंड्री के जरिए ज्यादा से ज्याद रन बटोरने की कोशिश करते हैं।
बेहद पॉपुलर
T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए हम आपको आज इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
ऑस्ट्रेलियाई टीम के धाकड़ ऑलराउंडर टिम डेविड लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। डेविड ने महज 35 पारियों में ये कारनामा किया है।
टिम डेविड
Source: Insta
वहीं अगर गेंदों के लिहाज से देखा जाए तो तब भी टिम डेविड ही पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 931 गेंद खेलकर टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के जड़े हैं।
गेंदों के लिहाज से भी
Source: Insta
वेस्टइंडीज के एविन लुईस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। एविन लुईस ने 789 गेंद में टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के जड़े।
एविन लुईस
Photo: ICC
लिस्ट में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो हैं जिन्होंने 963 गेंद में 100 छक्के पूरे किए।
कॉलिन मुनरो
Source: Insta
भारतीट टी-20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
सूर्यकुमार यादव
Photo: ICC
सूर्यकुमार ने 1007 गेंद खेलकर टी-20 इटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के अपने नाम किए हैं।
इतनी गेंद खेली
Photo: BCCI
