टेस्ट में सबसे तेज शतक वाले टॉप-8 प्लेयर
टेस्ट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप-8 बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। मैक्कुलम ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंद में शतक जड़ दिया था।
ब्रेंडन मैक्कुलम
वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ 56 गेंद में ये कारनामा किया था। विवियन लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
विवियन रिचर्ड्स
पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मिस्बाह उल-हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 56 गेंद में ये कारनामा किया था। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
मिस्बाह उल-हक
लिस्ट में चौथ स्थान पर एडम गिलक्रिस्ट हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में 57 गेंद में टेस्ट शतक जड़ दिया था।
एडम गिलक्रिस्ट
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जैक ग्रेगरी लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। ग्रेगरी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1921 में 67 गेंद में शतक जड़ा था।
जैक ग्रेगरी
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल ने 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 गेंद में शतक जड़ा था। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
शिवनारायण चंद्रपॉल
डेविड वार्नर लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। वार्नर ने भारत के खिलाफ 2011 में 69 गेंद में ये कारनामा किया था।
डेविड वार्नर
लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा बल्लेबाज ट्रेविस हेड आठवें स्थान पर हैं। हेड ने 22 नवंबर 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 69 गेंद में शतक ठोका।
ट्रेविस हेड
