ODI: सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में किन भारतीय बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
सबसे कम गेंदों में शतक
ओडीआई में सबसे कम गेंदों में शतकीय पारी वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
उन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शतक लगा दिया था।
सिर्फ 52 गेंदों में शतकीय पारी
इस सूची में दूसरे नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं।
वीरेंद्र सहवाग
उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 60 गेंदों में शतक लगा दिया था।
60 गेंदों में लगाया शतक
सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर फिर से विराट कोहली का नाम है।
विराट कोहली तीसरे स्थान पर भी
उन्होंने साल 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 61 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।
61 गेंदों में शतक
चौथे नंबर पर पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, जिन्होंने साल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
लोकेश राहुल का नाम इस सूची में पांचवें स्थान पर है। उन्होंने साल 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में शतक लगाया था।
लोकेश राहुल
