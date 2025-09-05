By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ODI: सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में किन भारतीय बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

सबसे कम गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

ओडीआई में सबसे कम गेंदों में शतकीय पारी वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शतक लगा दिया था।

सिर्फ 52 गेंदों में शतकीय पारी

Pic Credit: Social Media

इस सूची में दूसरे नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं।

वीरेंद्र सहवाग

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 60 गेंदों में शतक लगा दिया था।

60 गेंदों में लगाया शतक

Pic Credit: Social Media

सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर फिर से विराट कोहली का नाम है।

विराट कोहली तीसरे स्थान पर भी

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 61 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।

61 गेंदों में शतक

Video Credit: Social Media

चौथे नंबर पर पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, जिन्होंने साल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में शतकीय  पारी खेली थी।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Pic Credit: Social Media

लोकेश राहुल का नाम इस सूची में पांचवें स्थान पर है। उन्होंने साल 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में शतक लगाया था।

लोकेश राहुल

Pic Credit: Social Media

