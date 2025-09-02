By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
फराह खान के परिवार में कौन-कौन है?
बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर व फिल्ममेकर फराह खान आए दिन चर्चा में रहती हैं। उनका कुकिंग व्लॉग खूब चल रहा है।
फराह खान
Instagram: farahkhanfans
फराह अक्सर अपने घर में कुक दिलीप और अन्य कर्मचारियों के साथ दिखती हैं। लेकिन उनके बच्चे या पति नहीं दिखते।
घर में कौन-कौन
Instagram: farahkhanfans
चलिए बताते हैं फराह खान के घर में कौन-कौन है और उनके बच्चे कहां रहते हैं।
कहां हैं
Instagram: farahkhanfans
फराह खान ने फिल्म एडिटर शिरीष कुंदर से साल 2004 में लव मैरिज की। शिरीष फराह से 9 साल छोटे हैं।
पति शिरीष कुंदर
Instagram: farahkhanfans
फराह खान ने आईवीएफ के जरिए 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। डॉक्टर ने उन्हें 1 बच्चा कम करने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
IVF से बच्चे
Instagram: farahkhanfans
बच्चों के नाम
फराह की दो बेटियां और 1 बेटा है, उनके नाम आन्या, डीवा, क्जार है। उनके बच्चे 17 साल के हो चुके हैं।
Instagram: farahkhanfans
कूल मॉम
फराह ने बताया था कि वह बच्चों को कड़े और कूल तरीके से रखती हैं। उनके बच्चे क्लब में जाकर पार्टी करना पसंद नहीं करते।
Instagram: farahkhanfans
भाई-बहन
Instagram: farahkhanfans
फराह खान के भाई साजिद खान है और जोया-फरहान भी उनके मौसेरे भाई-बहन हैं।
दिलीप को किया फेमस
Instagram: farahkhanfans
फराह खान ने अपने कुक दिलीप को वीडियो के जरिए खूब फेमस किया। लोग उन्हें पसंद भी करते हैं।
लग्जरी लाइफ
फराह ने दिलीप को लग्जरी लाइफ दी है और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हैं। दिलीप बिहार के रहने वाले हैं।
Instagram: farahkhanfans
शिल्पा शेट्टी पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार, कॉपी किया जीनत अमान का आइकॉनिक लुक
Click Here