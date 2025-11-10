By Mohit
पुलिस सेवा में हैं ये मशहूर खिलाड़ी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष को पुलिस उपाधीक्षक पद (डीएसपी) नियुक्त किया है।

ऋचा घोष

ऋचा घोष से पहले भी कुछ खिलाड़ियों को ये पद मिल चुका है। आइए जानते हैं कौन हैं ये खिलाड़ी।

टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया था।

मोहम्मद सिराज

पूर्व भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा हरियाणा में डीएसपी हैं।

जोगिंदर शर्मा

भारतीय स्टार धावक हिमा दास को 5 साल पहले पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया था।

हिमा दास

भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीता था। इसके बाद असम में उन्हें डीएसपी के रूप में शामिल किया गया था।

लवलीना बोरगोहेन

भारत की स्टार मुक्केबाज निकहत जरीन 2024 में तेलंगाना पुलिस विभाग में डीएसपी बनीं।

निकहत जरीन

महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी हैं।

दीप्ति शर्मा

