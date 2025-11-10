By Mohit
PUBLISHED Nov 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पुलिस सेवा में हैं ये मशहूर खिलाड़ी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष को पुलिस उपाधीक्षक पद (डीएसपी) नियुक्त किया है।
ऋचा घोष
Source: Insta
ऋचा घोष से पहले भी कुछ खिलाड़ियों को ये पद मिल चुका है। आइए जानते हैं कौन हैं ये खिलाड़ी।
लिस्ट में और भी
Source: Insta
टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया था।
मोहम्मद सिराज
Source: Insta
पूर्व भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा हरियाणा में डीएसपी हैं।
जोगिंदर शर्मा
Source: Insta
भारतीय स्टार धावक हिमा दास को 5 साल पहले पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया था।
हिमा दास
Source: Insta
भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीता था। इसके बाद असम में उन्हें डीएसपी के रूप में शामिल किया गया था।
लवलीना बोरगोहेन
Source: Insta
भारत की स्टार मुक्केबाज निकहत जरीन 2024 में तेलंगाना पुलिस विभाग में डीएसपी बनीं।
निकहत जरीन
Source: Insta
महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी हैं।
दीप्ति शर्मा
Source: Insta
हार्दिक पांड्या की नकल करने वाला ये खिलाड़ी कौन?
Click Here