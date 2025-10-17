By Mohit
क्रिकेटर्स जिनकी शादी तलाक पर हुईं खत्म
क्रिकेटर्स अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं। फैन्स भी ज्यादा से ज्यादा अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं।
आज हम आपको कुछ ऐसे क्रिकेटर्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने शादी की मगर ज्यादा दिनों तक टिक न सकी।
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की थी मगर अब दोनों साथ नहीं।
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मॉडल नताशा स्टानकोविक को अपना हमसफर बनाया था मगर ये कपल भी अब साथ नहीं।
भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल का भी तलाक हो चुका है। युजवेंद्र ने कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा संग लव मैरिज की थी।
पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन की एक्स वाइफ का नाम आयाशा मुखर्जी है।
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की एक्स वाइफ निकिता हैं। निकिता ने दिनेश से तलाक के बाद क्रिकेटर मुरली विजय से शादी कर ली थी।
दिवंगत पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न ने 10 साल के रिश्ते के बाद सिमोन कैलाहन को तलाक दे दिया था।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान का तो दो बार तलाक हुआ। पहला तलाक 2004 में जेमिमा गोल्डस्मिथ से तो 2015 में दूसरी वाइफ रेहम खान से हुआ था।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल क्लार्क का 2020 में काइली बोल्डी से तलाक हो गया था।
