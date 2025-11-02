By Mohit
Nov 2, 2025
क्रिकेटर्स जिन्होंने कैंसर से जीती जंग
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर सही समय पर पता न चले तो ज्यादातर मामलों में मरीज को मौत का मुंह देखना ही पड़ जाता है।
खतरनाक बीमारी
कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो कैंसर से जंग हार गए तो कुछ ने कैंसर को मात दी। हम आपको ऐसे क्रिकेटर्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने कैंसर से निजात पाई।
किस्मत का साथ
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क स्किन कैंसर से निजात पा चुके हैं। उन्हें 2006 में कैंसर का पता चला था जिसके बाद क्रिकेट करियर के दौरान इस बीमारी से लड़ते रहे।
माइकल क्लार्क
Photo: ICC/FB
कैंसर का पता लगने के बाद से अबतक क्लार्क की कुल 6 बार स्किन कैंसर की सर्जरी हो चुकी है।
अबतक 6 बार
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह को 2011 वर्ल्ड कप के बाद कैंसर का पता चला था। वर्ल्ड कप के दौरान वे मैदान पर ही खांसते हुए दिखे थे।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
युवराज को फेफड़ों में ट्यूमर था हालांकि अमेरिका में कई महीनों के ईलाज के बाद वे पहले जैसे फिट हो गए।
फेफड़ों में ट्यूमर
Photo: ICC/FB
जॉफ्री बॉयकॉट साल 2000 में गले के कैंसर से पीड़ित थे। इसके बाद रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर को मात दी। वे कमेंट्री के जरिए भी काफी नाम कमा चुके हैं।
जॉफ्री बॉयकॉट
Photo: ICC/FB
जिम्बाब्वे के पूर्व प्लेयर एंडी फ्लावर को 2010 में इस बीमारी ने घेर लिया था मगर उन्होंने हार नहीं मानी और अब वे स्किन कैंसर के प्रति लोगों को जागरुक करते हैं।
एंडी फ्लावर
Photo: ICC/FB
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी ग्रीम पोलॉक ने भी कैंसर को मात दी थी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर रिची बेनॉड ने भी कैंसर को हराया था।
ग्रीम और बेनॉड
Photo: ICC/FB
