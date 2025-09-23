By Mohit
ज्वाला ने डोनेट किया ब्रेस्ट मिल्क
भारत की
बैडमिंटन
स्टार
ज्वाला गुट्टा हाल में मां बनी थीं। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था।
बेटी को जन्म दिया है
बेटी के जन्म के बाद ज्वाला
ब्रेस्ट
मिल्क
डोनेट
कर रही हैं।
ज्वाला ने
सोशल
मीडिया पोस्ट के जरिए
इसबारे
में बताया है।
मिल्क
डोनेट
ज्वाला ने एक सरकारी अस्पताल को
मिल्क
डोनेट
किया है। एक पोस्ट में ज्वाला ने लिखा -
ब्रेस्ट
मिल्क
जिंदगी बचाने में मददगार
है
।
'
सरकारी अस्पताल को
ज्वाला
ने आगे लिखा
'
खासकर ऐसे नवजात बच्चों के लिए जिनका जन्म के वक्त वजन कम होता है या जो समय से पहले पैदा हो जाते
हैं
।
'
किन्हें जरूरत?
ज्वाला ने आगे
लिखा
- '
अगर आप
मिल्क
डोनेट
करने में समर्थ हैं तो ऐसा करके किसी परिवार के लिए हीरो साबित हो सकते
हैं
।
'
समर्थ हैं तो करें
मीडिया में जारी
रिपोर्ट्स
के मुताबिक ज्वाला गुट्टा
अबतक
करीब 30
लीटर
ब्रेस्ट
मिल्क
डोनेट
कर चुकी हैं।
30
लीटर
ज्वाला के मुताबिक बच्चे के
डिलीवरी
के एक हफ्ते बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि वे
मिल्क
डोनेट
करेंगी।
हफ्ते बाद ही
ज्वाला के मुताबिक
'
डॉक्टर और मेरे पिता ने सरकारी अस्पताल में
मिल्क
डोनेट
करने के लिए मेरा मार्गदर्शन
किया
।
'
भरपूर साथ मिला
बैडमिंटन
खिलाड़ी ने
आगे बताया
'
सरकारी अस्पताल में इसलिए क्योंकि वहां पर ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती
है
।
'
सरकारी अस्पताल ही क्यों?
आपको बता दें कि
ब्रेस्ट
मिल्क
स्वेच्छा
से
डोनेट
किया जा सकता है। ऐसी महिलाएं जो कि अपने सेहतमंद बच्चे की जरूरत से ज्यादा दूध पैदा करने में सक्षम होती हैं।
कौन कर सकता डोनेट?
