By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 15, 2025
नवरात्रि व्रत में सूखे आलू कैसे बनाएं
22 सितंबर से नवरात्रि के पावन दिन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में लोग अभी से इसकी तैयारियों में जुट चुके हैं।
नवरात्रि 2025
व्रत के दौरान लोग फलाहारी करते हैं। इसमें सूखे आलू, फल वगैरह शामिल रहता है। इसमें सबसे टेस्टी होता है सूखे आलू।
फलाहारी
जीरा के तड़के में बनने वाले सूखे आलू पेट भरते हैं और हेल्दी भी होते हैं। चलिए इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं।
सूखे आलू
सबसे पहले आलू को उबाल लेना है। अपने खाने के हिसाब से उबाल लें।
आलू उबाल लें
अब कढ़ाई में घी डालें और उसे गर्म होने दें। फिर उसमें जीरा-हरी मिर्च डालकर तड़का लगाएं।
घी में तड़का
टमाटर
टमाटर-धनिया को बारीक काट लें और तड़का में डालकर फ्राई करें।
आलू डालें
फिर उबले हुए आलू को इसमें डालकर सेंधा नमक डाल दें।
फ्राई कर लें
अब आलू को टमाटर-धनिया के साथ अच्छे से फ्राई कर लें।
मजे से खाएं
बस इस तरह से आपके व्रत वाले सूखे आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें आप मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं।
