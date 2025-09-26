By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
क्रिकेटरों की खूबसूरत वाइफ, तस्वीरें
एशिया कप 2025 में खेल रहे श्रीलंकाई और बांग्लादेश के कुछ क्रिकेटर शादीशुद भी हैं। आज हम आपको इनमें से कुछ की वाइफ से मिलवा रहे हैं।
कुछ प्लेयर्स शादीशुदा
Source: SocialMedia
श्रीलंकाई कप्तान
चरिथ
असलंका
की
वाइफ
का नाम
कविंदिका
है।
कविंदिका
फैशन
,
ग्लैमर
,
फिटनेस
और खूबसूरती के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
असलंका
की
वाइफ
Source: SocialMedia
श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम
निसांका
की
वाइफ
का नाम
ईशानी
कुमारसिंघे
है।
ईशानी
तो सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
निसांका
की
वाइफ
Source: SocialMedia
बांग्लादेशी
क्रिकेटर
शमीम
हुसैन की
वाइफ
भी काफी खूबसूरत हैं। वे
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
शमीम
की
वाइफ
Source: SocialMedia
बांग्लादेश टीम के
ऑलराउंडर
मेहदी
हसन
की
वाइफ
राबेया
अख्तर प्रीति हैं।
मेहदी
की
वाइफ
Source: SocialMedia
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद
सैफुद्दीन
की
वाइफ
के
लुक्स
पर तो हर कोई दिल हार बैठता है।
मोहम्मद
सैफुद्दीन
Source: SocialMedia
बांग्लादेश के विकेटकीपर
बल्लेबाज
लिटन
दास की
वाइफ
संचिता
की खूबसूरती के आगे
एक्ट्रेस
और
मॉडल
भी फीकी नजर आती हैं।
लिटन
की
वाइफ
Source: SocialMedia
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज
मुस्तफिजुर
रहमान की
वाइफ
सामिया
परवीन
है। इस
कपल
ने साल 2019 में शादी कर ली थी।
मुस्तफिजुर
रहमान
Source: SocialMedia
बांग्लादेश के सैदा
राबैया
नैमा
का
ग्लैमरस
अंदाज और खूबसूरत
स्माइल
उनके
लुक्स
में चार चांद लगाते हैं।
तक्सीन
की बेगम
Source: SocialMedia
श्रीलंकाई
खिलाड़ी
कुसल
मेंडिस
की
वाइफ
का नाम
निशेल
है। इस
कपल
ने 12 फरवरी 2021 में शादी कर ली थी।
कुसल
की
वाइफ
Source: SocialMedia
T20I:
पावरप्ले
में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इंडियन
Click Here