क्रिकेटरों की खूबसूरत वाइफ, तस्वीरें

 एशिया कप 2025 में खेल रहे श्रीलंकाई और बांग्लादेश के कुछ क्रिकेटर शादीशुद भी हैं। आज हम आपको इनमें से कुछ की वाइफ से मिलवा रहे हैं। 

कुछ प्लेयर्स शादीशुदा

श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका की वाइफ का नाम कविंदिका है। कविंदिका फैशन, ग्लैमर, फिटनेस और खूबसूरती के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

असलंका की वाइफ

श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका की वाइफ का नाम ईशानी कुमारसिंघे है। ईशानी तो सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

निसांका की वाइफ

बांग्लादेशी क्रिकेटर शमीम हुसैन की वाइफ भी काफी खूबसूरत हैं। वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

शमीम की वाइफ

बांग्लादेश टीम के ऑलराउंडर मेहदी हसन की वाइफ राबेया अख्तर प्रीति हैं।

मेहदी की वाइफ

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन की वाइफ के लुक्स पर तो हर कोई दिल हार बैठता है।

मोहम्मद सैफुद्दीन

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास की वाइफ संचिता की खूबसूरती के आगे एक्ट्रेस और मॉडल भी फीकी नजर आती हैं।

लिटन की वाइफ

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की वाइफ सामिया परवीन है। इस कपल ने साल 2019 में शादी कर ली थी।

मुस्तफिजुर रहमान

बांग्लादेश के सैदा राबैया नैमा का ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरत स्माइल उनके लुक्स में चार चांद लगाते हैं।

तक्सीन की बेगम

श्रीलंकाई खिलाड़ी कुसल मेंडिस की वाइफ का नाम निशेल है। इस कपल ने 12 फरवरी 2021 में शादी कर ली थी।

कुसल की वाइफ

