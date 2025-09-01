By Deepali Srivastava
साड़ी पर चार चांद लगा देंगे ईशा के ब्लाउज डिजाइंस

ईशा गुप्ता दमदार एक्ट्रेस होने के साथ फैशन क्वीन भी हैं। उन्हें साड़ी, सूट, वेस्टर्न आउटफिट्स सबकुछ बखूबी कैरी करना आता है।

ईशा गुप्ता

Instagram: Eshagupta

ईशा हर तरह की साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। उनके पास ज्यादातर हैवी साड़ियों का कलेक्शन है। 

साड़ी लवर

Instagram: Eshagupta

ईशा साड़ी लुक के साथ अलग स्टाइल और डिजाइन में ब्लाउज सिलवाती हैं। चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।

ट्रेंडी ब्लाउज

Instagram: Eshagupta

ईशा ने मिरर वर्क वाली साड़ी के साथ कोट स्टाइल ब्लाउज पहना है। आजकल ये ट्रेंड में खूब चल रहा है।

कोट स्टाइल

Instagram: Eshagupta

बैगनी रंग का डीप नेक ब्लाउज भी आप साड़ी पर सिलवा सकती हैं। बोल्ड स्टाइल के लिए इस तरह का लुक लें।

डीप नेक

Instagram: Eshagupta

बनारसी ब्रॉड नेक

ब्राउन साड़ी के साथ बनारसी ब्लाउज ईशा ने मैच किया है। उनका ब्लाउज डिजाइन ब्रॉड नेक स्टाइल में है।

Instagram: Eshagupta

फुल स्लीव्स स्टाइल

ईशा ने फ्लोरल नेट साड़ी के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है। उनका ये स्टाइल खूबसूरत लग रहा है।

Instagram: Eshagupta

वी हार्ट स्टाइल

Instagram: Eshagupta

वी हार्ट शेप वाला ब्लाउज डिजाइन ईशा ने कैरी किया है। किसी हैवी या नेट साड़ी पर ये पहनें।

हॉल्टर नेक

Instagram: Eshagupta

ईशा ने हॉल्टर नेक स्टाइल में स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है। उनका ये ब्लाउज सिंपल साड़ी को भी सुंदर बना देगा।

नेट स्लीव्स डिजाइन

ब्लैक साड़ी के साथ ईशा ने नेट स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना है। इसकी स्लीव्स काफी सुंदर लुक में हैं।

Instagram: Eshagupta

