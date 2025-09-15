By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
समोसे से लेकर पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
समोसा, पकोड़ा, जलेबी जैसे भारतीय नाश्ते अपने स्वाद के वजह से काफी लोकप्रिय हैं। क्या आप इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अंग्रेजी नाम जानते हैं?
भारतीय नाश्ते
तिकोने आकार का मसालेदार समोसा, अंग्रेजी में Rissole कहलाता है। यह भरा हुआ पेस्ट्री स्नैक पूरी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन भारत में इसका अपना फ्लेवर अनोखा है।
समोसा
बेसन के बैटर में डुबोए गए सब्जियों के पकोड़े को अंग्रेजी में Fritters कहते हैं।
पकोड़ा
उड़द दाल के फ्राइड वड़े को अंग्रेजी में Lentil Fritters कहते हैं। मेदु वड़ा या दही वड़ा - सांभर के साथ परफेक्ट स्नैक है।
वड़ा
चाशनी में भीगी गोल-गोल जलेबी को अंग्रेजी में Indian Funnel Cake कहते हैं। इसका स्पाइरल शेप और स्वीटनेस इसे यूनिक बनाता है।
जलेबी
मूंग दाल या प्याज से भरी कचौरी को अंग्रेजी में Stuffed Pastry कहते हैं। यह डीप-फ्राइड स्नैक चटनी के साथ हिट है।
कचौरी
बेसन से बने स्टीम्ड ढोकले को अंग्रेजी में Steamed Chickpea Cake कहते हैं। गुजरात का स्पेशल यह डिश हेल्दी होने के साथ ही काफी लाइट होता है।
ढोकला
मुरमुरे, सेव और चटनी से बनी भेलपुरी को अंग्रेजी में Puffed Rice Snack कहते हैं।
भेलपुरी
चावल-दाल के स्टीम्ड केक इडली को अंग्रेजी में Steamed Rice Cakes कहते हैं।
इडली
समोसा, पकोड़ा, जलेबी जैसे व्यंजनों के अंग्रेजी नाम उनकी वैश्विक लोकप्रियता दर्शाते हैं।
भारतीय नाश्ते: वैश्विक स्वाद
22 कैरेट गोल्ड में कितना सोना और कितना मिलावट होता है?
Click Here