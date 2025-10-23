By Mohit
PUBLISHED Oct 23, 2025
फिटनेस ट्रेनर बटलर की वाइफ, तस्वीरें
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की वाइफ लुईस फिटनेस ट्रेनर हैं।
इंग्लैंड क्रिकेटर
लुईस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फिटनेस ट्रेनिंग देती हैं। बटलर की वाइफ पिलाटे एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देती हैं।
पिलाटे एक्सरसाइज
लुईस तीन बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
लुईस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने ट्रेनिंग सेशन के वीडियोज अक्सर फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
बटलर की वाइफ फैशन और ग्लैमर के मामले में भी काफी एक्टिव हैं। लुईस पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
हर लुक बेमिसाल
बटलर को क्रिकेट से तो लुईस को ट्रेनिंग सेशन से फुर्सत मिलती है तो दोनों बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
अंग्रेज क्रिकेटर की फिटनेस के पीछे भी लुईस का ही हाथ है। बटलर अक्सर लुईस संग पिलाटे एक्सरसराइज करते हैं।
बटलर बेहद फिट
लुईस अक्सर आईपीएल के दौरान बच्चों संग स्टेडियम में मौजूद रहती हैं और इस दौरान उनका ग्लैमरस अंदाज देखने लायक होता है।
ग्लैमरस
ये कपल एक वक्त बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दरअसल लुईस और जोस बटलर बचपन से ही काफी करीब रहे हैं।
काफी करीब
