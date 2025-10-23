By Mohit
PUBLISHED Oct 23, 2025

 Cricket

फिटनेस ट्रेनर बटलर की वाइफ, तस्वीरें

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की वाइफ लुईस फिटनेस ट्रेनर हैं।

इंग्लैंड क्रिकेटर

Source: Insta

लुईस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फिटनेस ट्रेनिंग देती हैं। बटलर की वाइफ पिलाटे एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देती हैं।

पिलाटे एक्सरसाइज 

Source: Insta

लुईस तीन बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

लुईस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने ट्रेनिंग सेशन के वीडियोज अक्सर फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Insta

बटलर की वाइफ फैशन और ग्लैमर के मामले में भी काफी एक्टिव हैं। लुईस पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

बटलर को क्रिकेट से तो लुईस को ट्रेनिंग सेशन से फुर्सत मिलती है तो दोनों बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

अंग्रेज क्रिकेटर की फिटनेस के पीछे भी लुईस का ही हाथ है। बटलर अक्सर लुईस संग पिलाटे एक्सरसराइज करते हैं।

बटलर बेहद फिट

Source: Insta

लुईस अक्सर आईपीएल के दौरान बच्चों संग स्टेडियम में मौजूद रहती हैं और  इस दौरान उनका ग्लैमरस अंदाज देखने लायक होता है।

ग्लैमरस

Source: Insta

ये कपल एक वक्त बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दरअसल लुईस और जोस बटलर बचपन से ही काफी करीब रहे हैं। 

काफी करीब

Source: Insta

