जोस बटलर की फैमिली, देखें 10 तस्वीरें

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता भी हैं।

तीन बच्चों के पिता

Source: Insta

बटलर की वाइफ का नाम लुईस है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

ये हैं वाइफ

Source: Insta

लुईस पेशे से फिटनेस ट्रेनर हैं। वे खुद की फिटनेस एकेडमी चलाती हैं।

क्या करती हैं?

Source: Insta

क्रिकेटर की वाइफ लोगों को ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग भी देती हैं। लुईस पिलेट्स ट्रेनर हैं।

पिलेट्स ट्रेनर

Source: Insta

लुईस और बटलर बचपन के दोस्त हैं। कपल ने 21 अक्टूबर 2017 को शादी रचाई थी।

2017 में शादी

Source: Insta

छोटी उम्र में दोस्ती और फिर प्यार इस कपल की लव स्टोरी को काफी दिलचस्प बनाता है। बटलर तो लुईस को मजाकिया अंदाज में 'वाइफ' कहकर पुकारते थे।

दोस्ती फिर प्यार

Source: Insta

लुईस ने अप्रैल 2019 में बेटी को तो सितंबर 2021 में बेटे को जन्म दिया था। वहीं जून 2024 को लुईस ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था।

बच्चों का जन्म

Source: Insta

बटलर की फिटनेस के पीछे भी लुईस की  अहम भूमिका है। ऐसा इसलिए क्योंकि लुईस अक्सर बटलर को खुद ट्रेनिंग देती हैं।

फिटनेस कमाल

Source: Insta

करियर पर फोकस करने के वजह से दोनों एक दूसरे को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे।

रिलेशन की शुरुआत में

Source: Insta

बटलर अब सफल क्रिकेटर हैं तो लुईस भी मोटी कमाई करती हैं। कपल को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

घूमने के शौकीन

Source: Insta

