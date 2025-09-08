By Mohit
PUBLISHED Sep 8, 2025
जोस बटलर की फैमिली, देखें 10 तस्वीरें
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता भी हैं।
तीन बच्चों के पिता
Source: Insta
बटलर की वाइफ का नाम लुईस है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
ये हैं वाइफ
लुईस पेशे से फिटनेस ट्रेनर हैं। वे खुद की फिटनेस एकेडमी चलाती हैं।
क्या करती हैं?
क्रिकेटर की वाइफ लोगों को ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग भी देती हैं। लुईस पिलेट्स ट्रेनर हैं।
पिलेट्स ट्रेनर
लुईस और बटलर बचपन के दोस्त हैं। कपल ने 21 अक्टूबर 2017 को शादी रचाई थी।
2017 में शादी
छोटी उम्र में दोस्ती और फिर प्यार इस कपल की लव स्टोरी को काफी दिलचस्प बनाता है। बटलर तो लुईस को मजाकिया अंदाज में 'वाइफ' कहकर पुकारते थे।
दोस्ती फिर प्यार
लुईस ने अप्रैल 2019 में बेटी को तो सितंबर 2021 में बेटे को जन्म दिया था। वहीं जून 2024 को लुईस ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था।
बच्चों का जन्म
बटलर की फिटनेस के पीछे भी लुईस की अहम भूमिका है। ऐसा इसलिए क्योंकि लुईस अक्सर बटलर को खुद ट्रेनिंग देती हैं।
फिटनेस कमाल
करियर पर फोकस करने के वजह से दोनों एक दूसरे को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे।
रिलेशन की शुरुआत में
बटलर अब सफल क्रिकेटर हैं तो लुईस भी मोटी कमाई करती हैं। कपल को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
घूमने के शौकीन
