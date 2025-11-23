By Mohit
PUBLISHED Nov 23, 2025

इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर ने कर ली सगाई

इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर सैम करन ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इसाबेल ग्रेस संग सगाई कर ली है।

इसाबेल संग

Source: Insta

कपल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सगाई की तस्वीर शेयर की हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

ये कपल काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहा है। सैम ने घुटनों पर बैठकर इसाबेल को रिंग पहनाई है।

घुटनों पर बैठकर

Source: Insta

आईपीएल ट्रेड के तहत राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़े सैम के लिए ये दोहरी खुशी है।

दोहरी खुशी

Source: Insta

इसाबेल की बात करें तो लंदन की रहने वाली हैं। पेशे से वे लेखक और एक्ट्रेस हैं।

क्या करती हैं?

Source: Insta

सैम अक्सर इसाबेल संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिन्हें फैन्स काफी पसंद भी करते हैं।

पसंद करते हैं

Source: Insta

घूमने-फिरने का शौकीन ये कपल फुर्सत मिलने पर अक्सर अलग-अलग जगहों पर पहुंच जाता है।

घूमने का शौकीन

Source: Insta

सैम के क्रिकेट करियर पर नजर डाले तो वे अबतक 24 टेस्ट, 38 वनडे और 64 टी20 मैच खेल चुके हैं।

करियर ऐसा

Source: Insta

इस दौरान 815 रन और 45 विकेट हासिल किए, जबकि वनडे में 637 रन और 35 विकेट चटकाए हैं। 

इतने विकेट

Source: Insta

टी20 फार्मैट में उनके नाम 450 रन और 57 विकेट दर्ज हैं। आपको बता दें सैम की उम्र 27 वर्ष है।

टी20 करियर

Source: Insta

