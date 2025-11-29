By Mohit
इंग्लैंड की बेहद खूबसूरत महिला क्रिकेटर
इंग्लैंड क्रिकेट टीम की युवा प्लेयर लॉरेन बेल बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
लॉरेन बेल
लॉरेन बेल अक्सर खेल के अलावा अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं।
चर्चा में रहती हैं
लॉरेन फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
फैशन ट्रेंड
इंग्लैंड की ये प्लेयर फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।
बेहद फिट
लॉरेन की हाइट 6 फीट 2 इंच है। वे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं।
खूब एक्टिव
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 सीजन के लिए आरसीबी ने लॉरेन को अपनी टीम में शामिल किया है।
नई पारी
लॉरेन बेल दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं। वे अबतक इंग्लैंड के लिए 5 टेस्ट मैच, 31 वनडे मच और 36 टी-20 मुकाबले खेल चुकी हैं।
खेले हैं इतने मैच
लॉरेन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
घूमने की शौकीन
