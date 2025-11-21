By Mohit
PUBLISHED Nov 21, 2025
Cricket
सबसे ज्यादा ODI छक्के जड़ने वाले अफ्रीकी
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-8 साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी कौन हैं आइए जान लेते हैं।
टॉप-8 खिलाड़ी
लिस्ट में पहले स्थान पर एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने 223 मैच में 200 छक्के जड़े।
एबी डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
ऑलराउंडर डेविड मिलर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वे अबतक 178 मैच में 144 छक्के जड़ चुके हैं।
डेविड मिलर
Photo: ICC/FB
जैक कैलिस 323 वनडे मैच में 137 छक्कों के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
जैक कैलिस
Photo: ICC/FB
क्विंटन डिकॉक लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वे अबतक 158 मैच में 128 छक्के जड़ चुके हैं।
क्विंटन डिकॉक
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पांचवें स्थान पर हर्शल गिब्स हैं जिन्होंने 248 मैच में 128 छक्के जड़े हैं।
हर्शल गिब्स
Photo: ICC/FB
लिस्ट में हैंसी क्रोनिए छठे स्थान पर हैं। क्रोनिए ने 188 मैच में 94 छक्के जड़े हैं।
हैंसी क्रोनिए
लिस्ट में मार्क बाउचर सातवें स्थान पर हैं। बाउचर ने 290 वनडे मैच में 81 छक्के जड़े हैं।
मार्क बाउचर
Photo: ICC/FB
लांस क्लूजनर इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। क्लूजनर ने 171 वनडे मैच में 76 छक्के जड़े।
लांस क्लूजनर
Photo: ICC/FB
