इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक ODI छक्के वाले
वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
टॉप-8 प्लेयर्स
लिस्ट में पहले स्थान पर इयोन मोर्गन हैं जिन्होंने 225 मैच में 202 छक्के जड़े।
इयोन मोर्गन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर जोस बटलर हैं जिनके अबतक 196 वनडे मैच में 182 छक्के हैं।
जोस बटलर
Photo: ICC/FB
बेन स्टोक्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। स्टोक्स अबतक 114 वनडे मैच में 109 छक्के जड़ चुके हैं।
बेन स्टोक्स
Photo: ICC/FB
लिस्ट में जॉनी बेयरस्टो चौथे स्थान पर हैं। बेयरस्टो अबतक 107 वनडे मैच में 92 छक्के जड़ चुके हैं।
जॉनी बेयरस्टो
Photo: ICC/FB
पूर्व बल्लेबाज एंड्रयू फ्लिंटॉफ लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 138 वनडे मैच में 92 छक्के जड़े।
एंड्रयू फ्लिंटॉफ
Source: Insta
इस लिस्ट में जेसन रॉय छठे स्थान पर हैं। रॉय ने 116 वनडे मैच में 81 छक्के जड़े।
जेसन रॉय
Photo: ICC/FB
मोईन अली लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। अली ने 138 वनडे मैच में 78 छक्के जड़े।
मोईन अली
Photo: ICC/FB
केविन पीटरसन लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। पीटरसन के नाम 134 वनडे मैच में 76 छक्के दर्ज हैं।
केविन पीटरसन
Photo: ICC/FB
