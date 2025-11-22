By Mohit
PUBLISHED Nov 22, 2025
Cricket
T20 WC: सबसे अधिक कैच लपकने वाले प्लेयर
टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 8 प्लेयर कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
कौन-कौन?
लिस्ट में पहले स्थान पर डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 41 मैच में 25 कैच लपके।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
लिस्ट में एबी डिविलियर्स दूसरे स्थान पर हैं। एबी ने 30 मैच में 23 कैच पकड़े।
एबी डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल 31 मैच में 23 कैच के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
ग्लेन मैक्सवेल
Source: Insta
भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने 47 मैच में 21 कैच लपके। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
Source: Insta
न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। गुप्टिल ने 28 मैच खेले जिनमें 19 कैच पकड़े।
मार्टिन गुप्टिल
Photo: ICC/FB
केन विलियमसन लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। केन ने 29 मैच में 16 कैच लपके।
केन विलियमसन
Photo: ICC/FB
अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। नबी ने 30 मैच में 16 कैच पकड़े हैं।
मोहम्मद नबी
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो ने 34 मैच में 15 कैच पकड़े हैं। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
ड्वेन ब्रावो
Photo: ICC/FB
