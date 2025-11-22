By Mohit
T20 WC: सबसे अधिक कैच लपकने वाले प्लेयर

टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 8 प्लेयर कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

कौन-कौन?

लिस्ट में पहले स्थान पर डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 41 मैच में 25 कैच लपके।

डेविड वार्नर

Photo: ICC/FB

लिस्ट में एबी डिविलियर्स दूसरे स्थान पर हैं। एबी ने 30 मैच में 23 कैच पकड़े।

एबी डिविलियर्स

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल 31 मैच में 23 कैच के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

ग्लेन मैक्सवेल

Source: Insta

भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने 47 मैच में 21 कैच लपके। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा

Source: Insta

न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। गुप्टिल ने 28 मैच खेले जिनमें 19 कैच पकड़े।

मार्टिन गुप्टिल

Photo: ICC/FB

केन विलियमसन लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। केन ने 29 मैच में 16 कैच लपके।

केन विलियमसन

Photo: ICC/FB

अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। नबी ने 30 मैच में 16 कैच पकड़े हैं।

मोहम्मद नबी

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो ने 34 मैच में 15 कैच पकड़े हैं। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

ड्वेन ब्रावो

Photo: ICC/FB

