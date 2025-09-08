By Mohit
PUBLISHED Sep 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
दुनिया की 8 खूबसूरत फीमेल स्पोर्ट्स एंकर
क्रिकेटर्स तो मशहूर होते ही हैं मगर मैदान पर नजर आने वाली स्पोर्ट्स एंकर भी अपने ग्लैमरस और चुलबुले अंदाज से सभी का ध्यान खींच लेती हैं।
ध्यान खींच लेती हैं
आज हम आपको दुनिया की 8 सबसे खूबसूरत फीमेल स्पोर्ट्स एंकर से मिलवा रहे हैं।
आइए मिलिए
ऑस्ट्रेलियाई एंकर ग्रेस की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्पोर्ट्स एंकर के तौर पर होती है।
ग्रेस
Source: Insta
भारतीय स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर की खूबसूरती पर भी हर कोई दिल हार बैठता है। वे कई साल से इस पेशे में हैं।
मयंती
Source: Insta
इंडियन-कनाडाई मॉडल येशा सागर की फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज देखने लायक होता है।
येशा सागर
Source: Insta
भारतीय एंकर संजना भी काफी खूबसूरत हैं। संजना के पति भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं।
संजना गणेशन
Source: Insta
पाकिस्तान की एंकर जैनब अब्बास तो सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
जैनब अब्बास
Source: Insta
अर्चना विजया दुनिया की सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स एंकर में गिनी जाती हैं।
अर्चना विजया
Source: Insta
सारा कार्डोना अमेरिका की बेहद खूबसूरत स्पोर्ट्स एंकर हैं।
सारा कार्डोना
Source: Insta
करिश्मा कोटक एक ब्रिटिश मॉडल और क्रिकेट होस्ट हैं। वे अलग-अलग टी-20 लीग में अपना जलवा बिखेरती हैं।
करिश्मा कोटक
Source: Insta
जोस बटलर की फैमिली, देखें 10 तस्वीरें
Click Here