सबसे ज्यादा IPL अर्धशतक वाले 8 इंडियन

IPL में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले टॉप-8 इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

टॉप-8 इंडियन

लिस्ट में पहले स्थान पर विराट कोहली हैं जिनके नाम 267 मैच में 63 अर्धशतक दर्ज हैं।

विराट कोहली

शिखर धवन लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। धवन ने 222 मैच खेले जिनमें 51 अर्धशतक जड़े।

शिखर धवन

लिस्ट में रोहित शर्मा 272 मैच में 47 अर्धशतक के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। केएल ने 145 मैच में 40 अर्धशतक जड़े हैं।

केएल राहुल

पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना ने 205 मैच खेले जिनमें 39 अर्धशतक अपने नाम किए और वे इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

सुरेश रैना

गौतम गंभीर लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। गंभीर ने 154 मैच खेले जिनमें 36 अर्धशतक ठोके।

गौतम गंभीर

अंजिक्य रहाणे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। रहाणे के नाम 198 मैच में 33 अर्धशतक हैं।

अंजिक्य रहाणे

सूर्यकुमार यादव लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। यादव के नाम 166 मैच में 31 अर्धशतक हैं।

सूर्यकुमार यादव

