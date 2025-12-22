By Mohit
PUBLISHED Dec 22, 2025
सबसे ज्यादा IPL अर्धशतक वाले 8 इंडियन
IPL
में सबसे ज्यादा
अर्धशतक
जड़ने वाले
टॉप-8 इंडियन
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
टॉप-8 इंडियन
लिस्ट
में पहले स्थान पर विराट
कोहली
हैं जिनके नाम 267 मैच में 63
अर्धशतक
दर्ज हैं।
विराट
कोहली
शिखर
धवन
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
धवन
ने 222 मैच खेले जिनमें 51
अर्धशतक
जड़े।
शिखर
धवन
लिस्ट
में रोहित शर्मा 272 मैच में 47
अर्धशतक
के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
केएल
ने 145 मैच में 40
अर्धशतक
जड़े हैं।
केएल
राहुल
पूर्व
ऑलराउंडर
सुरेश
रैना
ने 205 मैच खेले जिनमें 39
अर्धशतक
अपने नाम किए और वे इस
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
सुरेश
रैना
गौतम गंभीर
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं। गंभीर ने 154 मैच खेले जिनमें 36
अर्धशतक
ठोके।
गौतम गंभीर
अंजिक्य
रहाणे
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
रहाणे
के नाम 198 मैच में 33
अर्धशतक
हैं।
अंजिक्य
रहाणे
सूर्यकुमार
यादव
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं। यादव के नाम 166 मैच में 31
अर्धशतक
हैं।
सूर्यकुमार
यादव
