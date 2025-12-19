By Mohit
सबसे ज्यादा IPL शतक वाले 8 इंडियन
इंडियन
प्रीमियर
लीग
(
आईपीएल
) में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले इंडियन
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर विराट
कोहली
है जिन्होंने 267 मैच में 8 शतक जड़े हैं।
विराट
कोहली
दूसरे स्थान पर
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल हैं जिनके 145 मैच में 5 शतक हैं।
केएल
राहुल
युवा बल्लेबाज
शुभमन
गिल
अबतक
118 मैच में 4 शतक अपने नाम कर चुके हैं और
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
शुभमन
गिल
विकेटकीपर
बल्लेबाज
संजू
सैमसन
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
संजू
के
अबतक
177 मैच में 3 शतक हैं।
संजू
सैमसन
साई
सुदर्शन
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं। सुदर्शन के
अबतक
40 मैच में 2 शतक हैं।
साई
सुदर्शन
यशस्वी
जायसवाल
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
जायसवाल
ने
अबतक
67 मैच खेले हैं जिनमें 2 शतक जड़े हैं।
यशस्वी
जायसवाल
ऋतुराज
गायकवाड़
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
गायकवाड़
के
अबतक
2 शतक हैं और वे 71 मैच खेल चुके हैं।
ऋतुराज
गायकवाड़
पूर्व बल्लेबाज
वीरेंद्र
सहवाग
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
सहवाग
के 104 मैच में 2 शतक हैं।
वीरेंद्र
सहवाग
