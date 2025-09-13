By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025
Cricket
Asia Cup: रन के लिहाज से 8 सबसे बड़ी जीत
एशिया कप
इसबार
टी-20
फार्मैट
में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू हुआ है।
टी-20
फार्मैट
आज हम आपको एशिया कप के इतिहास में
रनों के लिहाज से 8 सबसे बड़ी जीत कौन-कौन सी हैं इसकी
जानकरी
दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
पाकिस्तान ने 2 सितंबर 2022 को
हॉन्ग
कॉन्ग
की टीम को 155 रन से करारी शिकस्त दी थी।
पहला स्थान
Photo: ICC/FB
भारतीय टीम ने 8 सितंबर 2022 को
अफगानिस्तान
के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की थी।
दूसरा स्थान
अफगानिस्तान
की टीम ने
हॉन्ग
कॉन्ग
के खिलाफ 9 सितंबर 2025 को 94 रन से जीत अपने नाम की।
तीसरा स्थान
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान की टीम ने 12 सितंबर 2025 को
ओमान
के खिलाफ 93 रन से जीत हासिल की।
चौथा स्थान
Photo: ICC/FB
यूएई
टीम ने 22 फरवरी 2016 में
ओमान
के खिलाफ 71 रन के अंतर से जीत अपने नाम की थी।
पांचवां स्थान
Photo: ICC/FB
अफगानिस्तान
की टीम ने
हॉन्ग
कॉन्ग
के खिलाफ 22 फरवरी 2016 को 66 रन से जीत दर्ज की थी।
छठा स्थान
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश की टीम ने
यूएई
के खिलाफ 26 फरवरी 2016 को 51 रनों के अंतर से जीत हासिल की थी।
सातवां स्थान
Photo: ICC/FB
भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ24 फरवरी 2016 को 45 रन से जीत दर्ज की थी।
आठवां स्थान
