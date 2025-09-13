By Mohit
Asia Cup: रन के लिहाज से 8 सबसे बड़ी जीत

एशिया कप इसबार टी-20 फार्मैट में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू हुआ है।

टी-20 फार्मैट

आज हम आपको एशिया कप के इतिहास में रनों के लिहाज से 8 सबसे बड़ी जीत कौन-कौन सी हैं इसकी जानकरी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

पाकिस्तान ने 2 सितंबर 2022 को हॉन्ग कॉन्ग की टीम को 155 रन से करारी शिकस्त दी थी।

पहला स्थान

Photo: ICC/FB

भारतीय टीम ने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की थी।

दूसरा स्थान

अफगानिस्तान की टीम ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 9 सितंबर 2025 को 94 रन से जीत अपने नाम की।

तीसरा स्थान

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान की टीम ने 12 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत हासिल की।

चौथा स्थान

Photo: ICC/FB

यूएई टीम ने 22 फरवरी 2016 में ओमान के खिलाफ 71 रन के अंतर से जीत अपने नाम की थी।

पांचवां स्थान

Photo: ICC/FB

अफगानिस्तान की टीम ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 22 फरवरी 2016 को 66 रन से जीत दर्ज की थी।

छठा स्थान

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश की टीम ने यूएई के खिलाफ 26 फरवरी 2016 को 51 रनों के अंतर से जीत हासिल की थी।

सातवां स्थान

Photo: ICC/FB

भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ24 फरवरी 2016 को 45 रन से जीत दर्ज की थी।

आठवां स्थान

