By Mohit
PUBLISHED Dec 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे अधिक ODI शतक वाले 8 एक्टिव प्लेयर्स

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले 8 एक्टिव प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर विराट कोहली हैं जो कि अबतक 308 वनडे मैच में 53 शतक जड़ चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

लिस्ट में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिनके 279 वनडे मैच में 33 शतक हैं।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। डिकॉक के 161 वनडे मैच में 23 शतक हैं।

क्विंटन डिकॉक

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के बाबर आजम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। बाबर ने अबतक 140 वनडे मैच खेले हैं जिनमें 20 शतक जड़े हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के शाई होप लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। होप अबतक 148 वनडे मैच में 19 शतक जड़ चुके हैं।

शाई होप

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट अबतक 186 वनडे मैच में 19 शतक ठोक चुके हैं। रूट इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

जो रूट

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। केन अबतक 175 वनडे मैच में 15 शतक जड़ चुके हैं।

केन विलियमसन

Photo: ICC/FB

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। पॉल अबतक 170 वनडे मैच में 14 शतक जड़ चुके हैं।

पॉल स्टर्लिंग

Photo: ICC/FB

सबसे ज्यादा IPL शतक वाले 8 इंडियन

 Click Here