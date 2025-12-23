By Mohit
Cricket
IPL में सबसे अधिक रन वाले एक्टिव इंडियन
आईपील
में सबसे अधिक रन वाले 8
एक्टिव
इंडियन
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर विराट
कोहली
हैं जिनके 267 मैच में 8661 रन हैं।
विराट
कोहली
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिनके 272 मैच में 7046 रन हैं।
रोहित शर्मा
विकेटीकपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल के 145 मैच में 5222 रन हैं और वे
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
केएल
राहुल
अंजिक्य
रहाणे
ने
अबतक
आईपीएल
में 198 मैच खेले हैं जिनमें 5032 रन हैं। वे
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
अंजिक्य
रहाणे
विकेटकीपर
बल्लेबाज
संजू
सैमसन
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
संजू
के
अबतक
177 मैच में 4704 रन हैं।
संजू
सैमसन
सूर्यकुमार
यादव ने
अबतक
166 मैच खेले हैं जिनमें 4311 रन बनाए हैं। वे
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
सूर्यकुमार
यादव
मनीष पांडे
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं। पांडे ने 174 मैच में 3942 रन बनाए हैं।
मनीष पांडे
शुभमन
गिल
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं। गिल ने 118 मैच खेले हैं जिनमें 3866 रन बनाए हैं।
शुभमन
गिल
