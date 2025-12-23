By Mohit
PUBLISHED Dec 23, 2025
सबसे अधिक IPL सिक्स वाले एक्टिव इंडियन
IPL
में सबसे ज्यादा
सिक्स
जड़ने वाले टॉप-8
एक्टिव
इंडियन
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिनके नाम 272 मैच में 302 छक्के दर्ज हैं।
रोहित शर्मा
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर विराट
कोहली
हैं जिनके 267 मैच में 291 छक्के हैं।
विराट
कोहली
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर
संजू
सैमसन
हैं जिनके 177 मैच में 219 छक्के हैं।
संजू
सैमसन
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल ने 145 मैच में 208 छक्के जड़े हैं। राहुल
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
केएल
राहुल
ऋषभ पंत
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं। पंत
अबतक
125 मैच खेल चुके हैं जिनमें 170 छक्के जड़ चुके हैं।
ऋषभ पंत
सूर्यकुमार
यादव
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं। यादव के नाम 166 मैच में 168 छक्के हैं।
सूर्यकुमार
यादव
लिस्ट
में सातवें स्थान पर
श्रेयस
अय्यर
हैं जिन्होंने
अबतक
133 मैच खेले हैं। इस दौरान
अय्यर
के बल्ले से 152 छक्के निकले हैं।
श्रेयस
अय्यर
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
पांड्या
ने
अबतक
152 मैच खेले हैं जिनमें 148 छक्के जड़े हैं।
हार्दिक
पांड्या
