By Mohit
PUBLISHED Dec 23, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे अधिक IPL सिक्स वाले एक्टिव इंडियन

IPL में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले टॉप-8 एक्टिव इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिनके नाम 272 मैच में 302 छक्के दर्ज हैं।

रोहित शर्मा

Source: Insta

लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिनके 267 मैच में 291 छक्के हैं।

विराट कोहली

Source: Insta

लिस्ट में तीसरे स्थान पर संजू सैमसन हैं जिनके 177 मैच में 219 छक्के हैं।

संजू सैमसन

Source: Insta

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 145 मैच में 208 छक्के जड़े हैं। राहुल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

केएल राहुल

Source: Insta

ऋषभ पंत लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। पंत अबतक 125 मैच खेल चुके हैं जिनमें 170 छक्के जड़ चुके हैं।

ऋषभ पंत

Source: Insta

सूर्यकुमार यादव लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। यादव के नाम 166 मैच में 168 छक्के हैं।

सूर्यकुमार यादव

Source: Insta

लिस्ट में सातवें स्थान पर श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने अबतक 133 मैच खेले हैं। इस दौरान अय्यर के बल्ले से 152 छक्के निकले हैं।

श्रेयस अय्यर

Source: Insta

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। पांड्या ने अबतक 152 मैच खेले हैं जिनमें 148 छक्के जड़े हैं।

हार्दिक पांड्या

Source: Insta

पिता बना ये स्टार इंडियन क्रिकेटर

 Click Here