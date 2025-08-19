By Shubhangi Gupta
प्रोक्रैस्टिनेशन से पाएं छुटकारा, स्मार्ट टिप्स
प्रोक्रैस्टिनेशन क्या है? यह टालमटोल की आदत है जो कार्यों को बिना वजह देरी से करने की प्रवृत्ति है।
प्रोक्रैस्टिनेशन
आत्म-विश्लेषण करें और जानें कि आप क्यों टालते हैं - डर, आलस्य या फिर अव्यवस्था के कारण।
कारण जानें
1. छोटे लक्ष्य निर्धारित करें: बड़े कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय भागों में बाँटें और एक-एक करके पूरा करें।
सुझाव
समय सीमा तय करें: हर कार्य के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करें और उसका पालन करें।
2
डिस्ट्रैक्शन से बचें: सोशल मीडिया, टीवी आदि से दूर रहें जब काम कर रहे हों।
3
ब्रेक लें: नियमित अंतराल पर छोटे ब्रेक लेने से मन तरोताजा रहता है और ध्यान केंद्रित रहता है।
4
पॉजिटिव सोचें: खुद को याद दिलाएं कि आप कार्य पूरा कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर रखें।
5
सहायता लें: दोस्तों या सहकर्मियों से मदद मांगें जब आपको लगे कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं।
6
