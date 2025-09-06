By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 06, 2025
घर को कॉकरोच मुक्त बनाएं, असरदार नुस्खे
कॉकरोच से मुक्ति के लिए सफाई अति आवश्यक है। रसोई और बाथरूम को विशेष रूप से साफ रखें।
कॉकरोच से राहत
नींबू का रस: कॉकरोच के लिए प्राकृतिक विकर्षक, सफाई में उपयोगी।
बेकिंग सोडा और चीनी: मिश्रण बिछाएं, कॉकरोच खाएंगे और मर जाएंगे।
बोरिक एसिड: कॉकरोच के मार्गों पर छिड़कें, यह उन्हें मार देगा।
कपूर: कॉकरोच को दूर भगाने के लिए कपूर की गंध का प्रयोग करें।
लौंग की गंध: कॉकरोच नापसंद करते हैं, लौंग रखने से दूर रहेंगे।
पुदीने का तेल: एक प्राकृतिक विकर्षक, कॉकरोच भागने में मददगार।
खाने के अवशेष ना छोड़ें, कॉकरोच को आकर्षित करते हैं।
नियमित सफाई
