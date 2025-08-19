By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 19, 2025
Health
ब्लोटिंग को कहें बाय-बाय, टॉप घरेलू नुस्खे
ब्लोटिंग क्या है? पेट फूलने की समस्या जिसे आमतौर पर गैस या अपच के कारण अनुभव किया जाता है।
ब्लोटिंग से राहत
अदरक का सेवन: अदरक में जिंजरोल्स होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं और गैस को कम करते हैं।
1
पुदीना की पत्तियां: पुदीना में मेंथॉल होता है जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है।
2
दही का उपयोग: दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं।
3
नींबू पानी पिएं: नींबू पानी पीने से पाचन तंत्र साफ होता है और ब्लोटिंग कम होती है।
4
हींग का प्रयोग: हींग पाचन एंजाइमों को सक्रिय करती है और गैस को दूर करती है।
5
जीरा का सेवन: जीरा पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और गैस की समस्या को कम करता है।
6
गर्म पानी पिएं: दिन में कई बार गर्म पानी पीने से शरीर से अतिरिक्त गैस निकलती है।
7
व्यायाम करें: नियमित रूप से हल्का व्यायाम या योग करने से ब्लोटिंग कम होती है।
सुझाव
खाने की आदतें सुधारें: धीरे-धीरे खाएं, चबाकर खाएं और तला-भुना कम खाएं।
अन्य
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
