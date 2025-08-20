By Shubhangi Gupta
जलने पर तुरंत राहत के असरदार उपाय
जलने पर तुरंत ठंडे पानी का प्रयोग करें, बर्फ ना लगाएं। त्वचा को शांत करने में मदद मिलेगी।
जले का इलाज
एलोवेरा जेल लगाने से जलन कम होती है और त्वचा की मरम्मत होती है।
एलोवेरा जेल
शहद लगाने से जलने की जगह संक्रमण से बचती है और घाव जल्दी भरता है।
शहद
हल्दी का पेस्ट जलने पर लगाएं, यह एंटीसेप्टिक होता है और जल्द राहत भी मिलती है।
हल्दी
नारियल तेल और नींबू का रस मिलाकर लगाने से जलन में आराम मिलता है।
नारियल तेल
टी बैग्स को ठंडा कर जले हुए हिस्से पर रखें, टैनिन से दर्द कम होता है और ठंडकर भी मिलेगी।
टी बैग्स
बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट जलने पर लगाएं, यह दर्द और खुजली कम करता है।
बेकिंग सोडा
सिरका एक प्राकृतिक डिसइंफेक्टेंट है, जले पर लगाने से राहत मिलती है।
सिरका
दही जले हुए स्थान पर लगाने से ठंडक मिलती है और दर्द कम होता है।
दही
जलने के निशान कम करने के लिए खीरा के टुकड़े लगाएं, यह स्किन को शीतलता प्रदान करता है।
खीरा
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। जलने के बाद तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें अगर घाव गहरा या बड़ा हो।
नोट
