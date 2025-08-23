By Shubhangi Gupta
आंखों के संक्रमण के लिए घरेलू उपाय
आई इंफेक्शन
आंखों का इंफेक्शन क्या है? आंखों में जलन, लाली, सूजन और पानी आना इसके लक्षण हैं।
गुलाब जल: ठंडा गुलाबजल आंखों में डालने से जलन और सूजन कम होती है।
नीम के पत्ते: नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी से आंखें धोने से इन्फेक्शन कम होता है।
आलू की स्लाइस: आंखों पर ठंडे आलू के टुकड़े रखने से सूजन में आराम मिलता है।
ग्रीन टी बैग्स: ठंडे ग्रीन टी बैग्स आंखों पर रखने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है।
शहद और गर्म पानी: शहद के एंटीसेप्टिक गुण आंखों के संक्रमण को ठीक कर सकते हैं।
खीरा: ठंडे खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से ताजगी और आराम मिलता है।
ठंडा पानी: आंखों को धोने से जलन कम होती है और ताजगी मिलती है। इसके अलावा बर्फ को कपड़े में लपेटकर आंखों की सिकाई कर सकते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। यदि संक्रमण गंभीर हो या घरेलू उपचार से आराम ना मिले, तो डॉक्टर से संपर्क करें।
नोट
