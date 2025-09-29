By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 29, 2025
बिजली का बिल कम करने के आसान तरीके
गर्मी हो या सर्दी हर सीजन में बिजली की खपत घरों में काफी ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों के बजट पर भी इसका असर होता है।
बिजली की खपत
अगर आपके घर भी बिजली का बिल काफी ज्यादा आ रहा है। आप इससे परेशान हो चुके हैं, तो कुछ तरीकों से कम कर सकते हैं।
कैसे करें कम
चलिए आपको बिजली का बिल कम करने के लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी।
क्या करें
सबसे पहले तो घर में एलईडी बल्ब लगवाएं। पीले वाले बल्ब ज्यादा बिजली मांगते हैं।
एलईडी बल्ब
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे गीजर, पंखा, लाइट, वॉशिंग मशीन जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। फिर बंद रखें।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
फ्रिज-एसी
फ्रिज और एसी को दिन में थोड़ी देर के लिए बंद किया जा सकता है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा और बिजली बचेगी।
दिन में नो लाइट
कई लोग दिन में भी कमरों की लाइट जलाकर रखते हैं। आप दिन में लाइट को बंद करके रख सकते हैं।
सोलर लगवाएं
अगर बिजली का बिल फिर भी ज्यादा आता है, तो सोलर लगवाएं। बिजली बिल बचाने के लिए लोग इस ऑप्शन को चुन रहे हैं।
रीडिंग चेक करें
हर महीने के आखिर में मीटर में रीडिंग चेक करें। आपको पता चलेगा कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है।
