By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

सब्जी में मिर्च हो गई ज्यादा, ऐसे कम करें तीखापन

सभी घरों में मसालेदार बनाई और खाई जाती है। सब्जी बनाते समय इसमें नमक-मिर्च ज्यादा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है।

सब्जी

सब्जी में कई बार लाल मिर्च ज्यादा पड़ जाती है। ऐसे में तीखी सब्जी हर कोई खा नहीं पाता और फिर इसमें स्वाद भी खराब होता है।

मिर्च हो गई ज्यादा

अगर आपकी सब्जी में भी कभी लाल मिर्च ज्यादा हो जाये, तो कुछ ट्रिक्स की मदद से इसे कम कर सकते हैं।

क्या करें

ग्रेवी वाली सब्जी में तीखापन ज्यादा हो गया है, तो इसमें बटर या घी डाल दें। बटर से तीखापन कम हो जाता है।

बटर-घी

दही

सब्जी में मिर्च ज्यादा होने पर आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दही के खट्टेपन से तीखा खत्म हो जायेगा।

उबले आलू

अगर आलू की सब्जी है, तो आलू अलग से उबालकर मिक्स करें। थोड़ा पानी डालकर पका लें। तीखापन खत्म होगा।

टमाटर की प्यूरी

ग्रेवी वाली सब्जी में टमाटर की प्यूरी भी मिलाकर तीखापन कम कर सकते हैं। टमाटर की प्यूरी से सब्जी खट्टी हो जाएगी।

नारियल तेल

सब्जी का तीखापन खत्म करने के लिए आप नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। नारियल के तेल से भी तीखापन कम होगा।

क्रीम

मसालेदार सब्जी में क्रीम मिलाकर भी मिर्च का तीखापन खत्म हो जायेगा। क्रीम में चिकनाई होती है, ये मदद करेगी। भी हिट साबित हुई।

नाश्ते में बनाएं काले चने की चाट, Recipe

 Click Here