By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 30, 2025
Food
1 मिनट में छीलें अनार, बड़े काम की है ये ट्रिक
अनार खाने से सेहत को काफी फायदे मिलते हैं। डॉक्टर हर किसी को अनार खाने की सलाह देते हैं।
अनार
अनार लोग खाना पसंद भी करते हैं लेकिन इसे छीलने में समय और मेहनत खूब लगती है। ऐसे में इसे लोग कम पसंद करते हैं।
छीलना है मुश्किल
अगर आप भी अनार खाना पसंद करते हैं लेकिन इसे छीलने में दिक्कत होती है। तो हम आपको इसे छीलने का आसान तरीका बताते हैं।
कैसे छीलें
सबसे पहले अनार को धो लें। अनार के छिलके अक्सर गंदे होते हैं।
अनार धोएं
फिर आपको अनार की फूल वाली जड़ को गोलाई से काटना होगा।
जड़ काटें
कट लगाएं
जड़ काटने के बाद आपको अनार में अंदर कई लेयर बनी दिखेंगी। उसमें चाकू से कट लगा दें।
दाने निकालें
चारों तरफ कट लगने के बाद अनार फैल जायेगा और फिर आप आसानी से दाने निकालकर बाउल में रखें।
साफ करें
अनार छीलते समय दाने में जो भी छीलका या गंदगी होगी, उसे पानी से धो लें।
मजे से खाएं
इस ट्रिक से अनार आसानी औल जल्दी से छिल जायेगा। आपके हाथ काले नहीं होंगे और दाने भी नहीं फूटेंगे।
