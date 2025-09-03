By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
पार्टी में खिलाएं घर का बना फ्रूट केक, Recipe
पार्टी कोई भी हो, उसके लिए सबसे जरूरी होता है केक। अक्सर हम लोग बाहर से केक ऑर्डर कर लेते हैं, जो थोड़ा महंगा होता है।
पार्टी में केक
अगर आपके पास समय है तो घर पर टेस्टी और हेल्दी फ्रूट केक तैयार कर सकती हैं। चलिए इसे बनाने का तरीका बताते हैं।
घर पर बनाएं फ्रूट केक
क्रीम, फ्रूट्स, बेकिंग सोडा, मैदा, कॉर्न फ्लोर, चीनी, तेल, वनिला एसेंस, पानी।
क्या-क्या चाहिए
सबसे पहले बाउल में मैदा, कॉर्न फ्लोर, वनिल एसेंस, बेकिंग सोडा, पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। ये ज्यादा गाढ़ा या पतला न हो।
स्टेप 1
फिर इस बैटर में ड्राई फ्रूट्स, चीनी और क्रीम मिक्स करके मिलाएं। इसमें बुलबुले आने लगेंगे, तब ये बैटर तैयार होगा।
स्टेप 2
स्टेप 3
अब इस बैटर के किसी सेटिंग बाउल में रखकर ओवन में 175 डिग्री पर 40 मिनट तक बेक करें।
स्टेप 4
अब आपको सभी फ्रूट्स कीवी, स्ट्रॉबेरी, केला, संतरा, अनार, सेब काट लेना है और पानी-शक्कर के घोल में डालकर पकाएं।
स्टेप 5
बेक होने पर केक को निकालें और इस पर वनिला क्रीम की लेयर लगाएं। इसके बाद आप इस पर चॉकलेट सिरप भी लगा सकती हैं।
स्टेप 6
फिर पके हुए फलों को केक पर रखकर सजाएं। आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट करें। गार्निशिंग के लिए नट्स का इस्तेमाल करें।
तैयार है केक
बस इस तरह से आपका फ्रूट केक बनकर तैयार हो जायेगा। इसे आप खुद भी खाएं और पार्टी गेस्ट को भी खिलाएं।
गाय के दूध में मोटी मलाई कैसे जमाएं
Click Here